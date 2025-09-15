Prima pagina
Tuttosport esalta Simeone: "CholiToro!"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "CholiToro!". Simeone a Roma si sblocca, stende Gasp e regala la prima meritata vittoria. Baroni cambia sistema di gioco e imbriglia i giallorossi: una prodezza di talento e rabbia dell'argentino premia una ripresa da applausi. Il tecnico: "Finalmente compatti e aggressivi. E adesso che torna Zapata...".
Si parla anche della metà bianconera di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Da Pogba a Javorcic: il fenomeno Adzic". La Juve ora ha un altro asso, ma non per caso. Brnovic, suo tecnico al Podgorica: "Ricorda il francese, ma ha qualità uniche. E gol come quello all'Inter ne ha fatti tanti".
Copertina Rileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi! di Redazione Tutto Napoli.net
2 Sky, Di Canio critica la Fiorentina: “Parliamo di tattica italiana, avete visto il gol di Hojlund?”
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
