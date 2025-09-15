Prima pagina Tuttosport esalta Simeone: "CholiToro!"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "CholiToro!". Simeone a Roma si sblocca, stende Gasp e regala la prima meritata vittoria. Baroni cambia sistema di gioco e imbriglia i giallorossi: una prodezza di talento e rabbia dell'argentino premia una ripresa da applausi. Il tecnico: "Finalmente compatti e aggressivi. E adesso che torna Zapata...".

Si parla anche della metà bianconera di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Da Pogba a Javorcic: il fenomeno Adzic". La Juve ora ha un altro asso, ma non per caso. Brnovic, suo tecnico al Podgorica: "Ricorda il francese, ma ha qualità uniche. E gol come quello all'Inter ne ha fatti tanti".