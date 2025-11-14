Tuttosport: "Guai Napoli, Anguissa fermo 4 mesi"
"Guai Napoli, Anguissa fermo 4 mesi" si legge sulla prima del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Sale così a quindici il numero di infortunati da inizio stagione in casa azzurra, dove anche il ko di De Bruyne ha destato problemi importante. E Conte, adesso, si ritrova in piena emergenza guardando al centrocampo.
"Italia, non è una vittoria da Mondiale". Titola anche così in prima pagina il quotidiano che si sofferma sulla vittoria conquistata dall'Italia in casa della Moldavia grazie alle reti di Mancini e Francesco Pio Esposito. Gli azzurri hanno raccolto il quinto successo consecutivo, che tuttavia non permetterà alla Nazionale italiana di staccare il pass diretto per la Coppa del Mondo. L'Italia infatti si è portata a quota 18 ma sconta ancora un ritardo di tre punti dalla Norvegia, ormai qualificata alla prossima edizione del Mondiale.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
