Tuttosport: "Il caso Lobotka-Conte è un assist per Spalletti"

"Dobbiamo essere degni della Juve": così titola l'edizione odierna di Tuttosport col nuovo amministratore delegato Comolli si presenta ai tifosi

"Dobbiamo essere degni della Juve": così titola l'edizione odierna di Tuttosport col nuovo amministratore delegato Damien Comolli si presenta ai tifosi e al mondo juventino con parole forti e una visione chiara: "Ogni giorno mi sveglio con un’ossessione: cosa posso fare perché il club torni a vincere. Quando guardo dentro lo Stadium e leggo 38 scudetti, il pensiero prima di ogni partita è arrivare a 39".

Il caso Lobotka-Conte è un assist per Spalletti. Secondo il quotidiano torinese, le tensioni tra il tecnico del Napoli e il regista slovacco aprono scenari di mercato: la Juve osserva la situazione e Spalletti, che conosce bene il giocatore, sarebbe favorevole a un suo arrivo in bianconero.