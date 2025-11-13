Tuttosport: "Il Napoli riparte senza Conte. E Lang spara"
In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo in taglio alto è il seguente: "Vlahovic, priorità Juve". DV9 congela il Bayern: è disposto ad aspettare segnali da Comolli. Confermato il patto con Chiellini svelato dall'ad: di rinnovo si parlerà a fine stagione. La società però gli chiede di tagliare l'ingaggio.
Tra i temi trattati dal quotidiano torinese c'è anche la sponda granata della città. Ecco il titolo sulla formazione di Baroni, in questo caso in taglio basso: "Giorgini, la via italiana per la difesa". Toro: anche il centrale della Juve Stabia nel mirino, è l'alternativa a Kapuadi per gennaio. E se parte Masina, può arrivare uno fra Quintana e Ramirez (talenti scovati al Mondiale Under 20).
"Il Napoli riparte senza Conte. E Lang spara" si legge in basso.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
