Tuttosport: "Inter, altro che rinforzi: 85mln in panchina"
La Juventus è pronta a fare il suo debutto nella League Phase di Champions League 2025/26 e alle 21:00 affronterà all’Allianz Stadium il Borussia Dortmund. La squadra di Igor Tudor punta a iniziare al meglio anche in Europa, sulla scia dei nove punti in tre partite raccolti in campionato che la faranno presentare all’appuntamento di questa sera con grande fiducia.
Poi l'analisi sul cambio di mentalità portato da Tudor: "Non si deve aver paura quando si gioca a calcio. La cosa bella del mister è che con noi ha dialogato tanto e ne avevamo bisogno. Questo suo modo di fare ci ha aiutato e ha unito il gruppo e ci serviva. È stato molto importante".
"Inter, altro che rinforzi: 85mln in panchina" si legge in basso.
