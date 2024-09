Prima pagina Tuttosport: "Inter-Inzaghi, quante spine dietro Lautaro"

vedi letture

Stefano Tacconi, per un decennio legato ai colori bianconeri e pure capitano, è stato intervistato dai taccuini di Tuttosport per commentare la Juventus di Thiago Motta fino a questo punto della stagione. Anche in occasione del big match, terminato 0-0, contro il Napoli all'Allianz Stadium: "DiGre, che parata. Bremer, che animale", l'apertura del quotidiano torinese in taglio centrale. Riguardo all'intervento del nuovo portiere della 'Vecchia Signora', il riferimento va alla prodezza su Politano.

Intanto in casa Inter scoppia una volta per tutte il caso Lautaro, a secco da più di 5 partite da questo inizio di stagione, mentre al via i sedicesimi di Coppa Italia questa sera e il Torino sogna in grande contro l'Empoli. I Friedkin commentano il rilevamento dell'Everton.

Inter - Quante spine dietro Lautaro.