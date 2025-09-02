Prima pagina Tuttosport: "Juve boom. Anche Openda per un attacco super"

"Anche Openda, attacco super": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Oltre a Zhegrova, arriva alla Juventus anche il belga dal Lipsia: quanta ricchezza per Tudor. Spesi 70 milioni in poche ore per il reparto offensivo: adesso il tecnico ha ampia scelta di uomini e moduli. L'incrocio con Del Piero al JMedical dei due nuovi acquisti: che festa! Nel frattempo, Kolo Muani al Tottenham.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con il titolo riportato di seguito: "Toro, azzardo centrale". Niente difensore: a dicembre per la Coppa d'Africa Baroni ne avrà solo due. Il mercato granata s'è chiuso con Nkounkou, terzino sinistro in cerca di rilancio. Se Coco andrà con la Guinea Equatoriale e Masina col Marocco, resteranno Maripan e Ismajli.