Prima pagina Tuttosport: "Juve, buon lavoro Luciano: fatta per Spalletti"

"Buon lavoro Luciano". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla vittoria ottenuta dalla Juventus contro l'Udinese. I bianconeri guidati da Brambilla sono riusciti a imporsi per 3-1 sui friulani, beffati dai rigori di Vlahovic e Yildiz e dalla rete di Gatti. Soltanto illusorio il pari di Zaniolo, che non ha scomposto la Juventus, in grado di indirizzare il match nella ripresa. Dopo otto partite senza vincere la Juve è tornata a sorridere e ora è pronta a ripartire sotto la guida di Spalletti, che dovrebbe firmare oggi il suo nuovo contratto.

In primo piano anche il Torino, inchiodato sullo 0-0 dal Bologna nel turno infrasettimanale. Dopo i successi contro Napoli e Genoa i granata hanno raccolto un solo punto al Dall'Ara, dove Adams ha anche colpito una traversa. Una prestazione comunque di spessore quella del Toro, che nel weekend ospiterà il Pisa con l'intento di tornare a vincere.