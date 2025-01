Prima pagina Tuttosport: "Juve con rabbia ma senza Vlahovic"

"Juve con rabbia ma senza Vlahovic". È questo il titolo di apertura scelto oggi da Tuttosport per aprire la sua prima pagina: i bianconeri vanno a Bergamo per sfidare l'Atalanta senza l'attaccante serbo, ancora ai box per infortunio. Di spalla c'è spazio per il Torino e per la squalifica di Vanoli dopo l'espulsione nel derby, mentre poco sotto di parla della trasferta a Como che attende il Milan e dell'ultimo infortunio subìto da Calhanoglu.

