Prima pagina Tuttosport: "Juve su Hojlund. Ma c'è anche il Napoli"

vedi letture

"Juve, lo senti Capello" scrive oggi Tuttosport in apertura. Durissimo attacco di Don Fabio: "I bianconeri sono come il Milan: né società, né pensiero, né unione". L'ex tecnico non le manda a dire ai suoi due vecchi club: "I dirigenti non hanno idee chiare, non sanno scegliere i giocatori in grado di indossare quelle maglie. E non c'è attaccamento. All'Inter, invece...".

Mercato bianconero - "Al Mondiale con Hojlund?" scrive il quotidiano in prima pagina. Apertura del Manchester United al prestito dell'attaccante ex Atalanta. Non solo Lookman: il danese può risolvere i problemi in attacco della Juventus sin da giugno ma c'è da battere la concorrenza inglese e anche del Napoli.