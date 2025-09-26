Prima pagina Tuttosport: "Juventus, si scalda Adzic. Il Toro vince, Cairo perde"

In occasione della prima pagina di oggi, ecco il titolo principale tra quello proposti da Tuttosport: "Juve, si scalda Adzic". Dubbio Conceicao: con l'Atalanta chance per il baby montenegrino. Zhegrova non è ancora al meglio, Koopmeiners resta un dilemma: Tudor può lanciare il ragazzo che ha fatto piangere l'Inter. Oggi il Cda con le mosse di Elkann: entrano Comolli, Chiellini e forse Tether, Ferrero resta presidente.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Il Toro vince, Cairo perde". Coppa Italia: Casadei elimina il Pisa, ma che fatica! In un clima di contestazione sempre più dura per il presidente, i granata prima sprecano e poi tremano contro i rivali in 10 per il rosso a Cuadrado. Ottavi con la Roma.