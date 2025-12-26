La Supercoppa è a Napoli! Il trofeo esposto ai tifosi: dove e quando poterlo vedere
I tifosi del Napoli potranno ammirare da vicino la Supercoppa italiana vinta dagli azzurri a Riyadh. Il trofeo è esposto all'Official Store di Piazza San Domenico dal 26 dicembre al 4 gennaio. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli e in calce le immagini:
"La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno del nostro Official Store di Piazza San Domenico. Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo. Vi aspettiamo nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del Centro Storico di Napoli, per condividere insieme questo traguardo. Orari di esposizione: tutti i giorni 10:00-12:00 | 15:00-18:00”.
