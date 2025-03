Prima pagina Tuttosport, parla un tifoso bianconero: "La vera Juve è come me"

vedi letture

"La vera Juve è come me: non molla". Parole di Bernardo, tifoso della Juventus immortalato al Franchi di Firenze come l'unico rimasto nel settore ospite fino alla fine nonostante il ko per 3-0 e per questo diventato virale. Ecco le sue dichiarazioni a Tuttosport, riportate dall'edizione di oggi in prima pagina: "La squadra non si lascia sola. Ma voglio la grinta di Gatti e Mandzukic".

Si parla anche dell'altra sponda della città, con le dichiarazioni di uno dei più grandi simboli del Torino ovvero Pulici. Così recitano le sue dichiarazioni, riprese con un titolo in taglio alto: "Cairo, vendi". Prosegue l'ex bomber granata: "Che tristezza vedere la mia squadra lottare per il 10^ posto come massima aspirazione. Non si coltivano più la speranza e i sogni".