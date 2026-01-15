Tuttosport: "Pio è un Golden gol. Chivu a +6 su Conte"
In occasione della prima pagina di oggi Tuttosport propone il seguente titolo: "Juve, Mingueza c'è". II ds Ottolini a Vigo per chiudere col Celta: l'esterno arriverà, ora o a fine stagione. Prenotato anche Senesi. Il club spagnolo vorrebbe evitare l'addio immediato e chiede più degli oltre 3 milioni offerti: si tratta. Informato il Bournemouth sulla proposta che verrà formulata al difensore in scadenza di contratto. Chiesa, sono giorni decisivi.
Si parla anche dell'altra metà della città, con il titolo riportato di seguito: "Giorni Toro: Obrador sì, Prati vicino". Dall'impresa di coppa con la Roma ai rinforzi: imminenti i primi colpi. L'esterno del Benfica quasi granata, avanza la trattativa con il Cagliari per lo scambio con Anjorin. "Pio è un Golden gol. Chivu a +6 su Conte" si legge in alto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
