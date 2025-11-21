Prima pagina Tuttosport: "Plusvalenze: De Laurentiis rinviato a giudizio"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport come titolo principale opta per il seguente: "Occhi Juve su Giovane e Bernabé". Scout bianconeri a Verona-Parma per l'attaccante e il regista. La mossa conferma la nuova linea del mercato di Comolli: basta prestiti a gennaio e riscatti-capestro alla Kolo Muani, si vuole investire su giovani di qualità (piace anche Cresswell, difensore del Tolosa) e cogliere eventuali occasioni alla Xhaka.

Di spalla la notizia sul Napoli: "Plusvalenze: De Laurentiis rinviato a giudizio".

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Adams cambia agente: rinnovo o addio". Scadenza 2027, Premier in agguato. Presto un vertice con il nuovo entourage dello scozzese. Cairo: "C'è la possibilità di avere lo stadio di proprietà, sto valutando col sindaco".