Tuttosport: "Scudo Igor, stile Lippi"

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla conferenza stampa di Igor Tudor. Il tecnico della Juventus ha protetto il suo gruppo difendendo innanzitutto Michele DI Gregorio e Lloyd Kelly, criticati dopo le ultime uscite stagionali dove i bianconeri hanno subito sette gol in due gare. Questo il titolo: "Scudo Igor, stile Lippi".