Prima pagina

Tuttosport: "Scudo Igor, stile Lippi"

Tuttosport: "Scudo Igor, stile Lippi"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla conferenza stampa di Igor Tudor. Il tecnico della Juventus ha protetto il suo gruppo difendendo innanzitutto Michele DI Gregorio e Lloyd Kelly, criticati dopo le ultime uscite stagionali dove i bianconeri hanno subito sette gol in due gare. Questo il titolo: "Scudo Igor, stile Lippi".