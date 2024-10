Prima pagina Tuttosport su Conceicao: "Non era rosso'. Lo squalificate lo stesso?"

vedi letture

L'espulsione a Conceicao in Juventus-Cagliari (doppio giallo, il secondo per simulazione) continua ad alimentare le polemiche di Tuttosport, che oggi in prima pagina attacca la classa arbitrale: "'Non era rosso'. Lo squalificate lo stesso?", scrive il quotidiano torinese in prima pagina. Nel taglio basso si parla anche del grave infortunio rimediato da Zapata a San Siro, mentre tra gli altri argomenti trattati troviamo la Nazionale (rilancio di Ricci e Fagioli in regia), un approfondimento sui club in vendita, un accenno alla morte di Neeskens e, infine, le parole del baby talento Casadei.