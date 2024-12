Prima pagina Tuttosport: "Tomori in Arabia. Poi Zirkzee"

"Juve, due colpi in canna".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina al calciomercato invernale della Juventus: "Tomori in Arabia. Poi Zirkzee. Juve, due colpi in canna". In taglio alto spazio alle questione societarie in casa Torino: "Cairo-Toro, ultimo Natale". Di spalla il cambio di panchina al fanalino di coda della Serie A: "Monza, via Nesta. Arriva Bocchetti". Di seguito la prima pagina integrale.