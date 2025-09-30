Prima pagina Tuttosport: "Torino flop, Baroni rischia. Dimarco, veleno Inter"

"Mai pentito per Vlahovic" dice Maurizio Arrivabene a Tuttosport in un'intervista esclusiva. "La giustizia ha riconosciuto la mia innocenza, è la fine di un incubo, ma questo non cancella la telefonata di mia figlia preoccupata il giorno della condanna sportiva. Amo sempre la Juve e mi sento con Dusan: finalmente gioca con serenità. Locatelli un gobbo vero. Sinner? Merito dei genitori. La Ferrari tornerà, sui motori restiamo i numeri 1" le sue parole.

Altro ko granata - "Toro flop, Baroni rischia" scrive il quotidiano nel taglio alto dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Parma. I tifosi furiosi contestano ancora. Altra doppietta di Pellegrino (non marcato da Vlasic) ai granata: un rigore e poi una testata, con Israel e la difesa a guardare, vanificano il gran gol di Ngonge. Il tecnico: "Giocato bene, strada giusta»" E sabato la Lazio (3-0 al Genoa).