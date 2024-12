Ufficiale Udinese-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania! Info sui biglietti

vedi letture

Come deciso dal CASMS, le prossime tre trasferte del Napoli saranno vietare ai tifosi napoletani. La prima trasferta che i tifosi residenti in Campania saranno costretti a saltare è quella del 14 dicembre a Udine. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Udinese.

I bianconeri ospitano il Napoli sabato 14 dicembre alle ore 18 per un sfida da vivere dando il massimo sostegno ai nostri ragazzi.

I biglietti sono disponibili dalle ore 10.30 di lunedì 9 dicembre online, presso le rivendite autorizzate e presso le biglietterie del Bluenergy Stadium, che saranno aperte con i seguenti orari:



Giovedì 12 dicembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Venerdì 13 dicembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00

Sabato 14 dicembre (giorno gara): 9.00-18.00



N.B. Come da decreto del Prefetto di Udine, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori della tessera del tifoso del Napoli non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di venerdì 13 dicembre.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Udinese Calcio declina ogni responsabilità riguardo ad acquisti di tagliandi fatti su siti diversi da quello ufficiale www.sport.ticketone.it, l’unico ufficiale ed autorizzato. Si sconsiglia l’acquisto di biglietti su piattaforme diverse da quella ufficiale.Di seguito le tariffe:Curva Sud: 45 €Tribune laterali nord/sud: 65 €; 60 € (ridotto); 55 € (under 18)Distinti: 75 €; 70 € (ridotto); 65 € (under 18)Tribune centrali nord/sud: 90 €; 85 € (ridotto); 80 € (under 18)La tariffa ridotta si applica a donne, over 65 e invalidi 70%