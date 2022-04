UFFICIALE - Atalanta, i convocati per il Napoli: a sorpresa c'è il grande ex Zapata!

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in cui, a sorpresa, figura anche il nome di Duvan Zapata. Di seguito l'elenco completo.

10 Jérémie Boga

99 Moustapha Cisse

46 Giorgio Cittadini

28 Merih Demiral

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

33 Hans Hateboer

7 Teun Koopmeiners

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

20 Valentin Mihaila

59 Aleksey Miranchuk

9 Luis Muriel

1 Juan Musso

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

13 Giuseppe Pezzella

31 Francesco Rossi

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

91 Duván Zapata

77 Davide Zappacosta