UFFICIALE - Atletico, 10 giocatori positivi al Covid-19: solo uno non ha ancora sviluppato anticorpi

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Spagna. Renan Lodi, giocatore dell'Atletico Madrid, è risultato positivo al tampone e ora dovrà restare, come da protocollo, in isolamento a casa sua. Altri nove calciatori del club di Madrid sono risultati positivi ma hanno già sviluppato anticorpi, solo il difensore ancora no e per questo resterà in quarantena.

️ Renan Lodi, jugador del @Atleti, ha dado positivo en COVID-19 en la prueba de PCR



Otros nueve futbolistas rojiblancos han dado positivo en el test de anticuerpos



Lodi deberá permanecer en aislamiento en su casa pic.twitter.com/jKPtsMez46 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 8, 2020