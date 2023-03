UFFICIALE - Capitolo infortuni: le ultime su Raspadori, Demme e Bereszynski

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro il Milan. Come si legge nel report ufficiale, Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo.