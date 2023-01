UFFICIALE - Coppa Italia, Giudice Sportivo: la decisione su Sernicola, espulso in Napoli-Cremonese

Il giudice sportivo, dopo le ultime gare degli ottavi di finale di Coppa Italia, ha squalificato per una giornata Leonardo Sernicola

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudice sportivo, dopo le ultime gare degli ottavi di finale di Coppa Italia, ha squalificato per una giornata Leonardo Sernicola, espulso nella sfida contro il Napoli di martedì al Maradona. Il centrocampista non sarà dunque a disposizione di Ballardini per la gara contro la Roma ai quarti.