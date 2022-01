UFFICIALE - Covid, nuovo decreto: obbligo vaccinale per over 50, green pass per negozi e servizi

Il Consiglio dei ministri, dopo una riunione durata due ore, ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto anti-Covid che contiene un'ulteriore stretta per arginare Omicron. Con il provvedimento viene introdotto l'obbligo di vaccino per gli over 50: potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid. Esteso il Super Green pass a diverse categorie e attività. Per accedere ai servizi - dai negozi alle banche, dai parrucchieri agli estetisti - servirà il certificato verde base.

In sostanza, le nuove norme prevedono l'obbligo di greeen pass rafforzato (che si ottiene solo con il ciclo completo di vaccinazione o con la guarigione da Covid) per tutti i lavoratori over 50, mentre si introduce l'obbligo vaccinale per i 50enni che non lavorano.

L'obbligo di vaccinazione sarà valido fino al 15 giugno, l'obbligo di super green pass per i 50enni al lavoro scatterà dal 15 febbraio.

Fino al 31 marzo, per poter accedere negli uffici publici, in banca, nei centri commerciali e usufruire dei servizi alla persona, sarà sufficiente il green pass semplice (che si ottiene con vaccino o tampone).

Nel dettaglio, stando alla bozza del testo del decreto, i lavoratori e i clienti dei servizi commerciali, come ad esempio le banche, dovranno esibire il green pass dal 1 febbraio al 31 marzo; i lavoratori e i clienti dei centri commerciali dovranno esibire il passaporto verde dal 1 febbraio al 31 marzo; idem i lavoratori e gli utenti di uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni e i lavoratori e utenti di servizi pubblici come Poste, Inps, Inail.

Nessun cambiamento, invece, per i servizi essenziali, come negozi di alimentari e farmacie, dove continuerà a non essere obbligatorio esibire alcun green pass.