UFFICIALE - Dietrofront Maradona, resta alla guida del Gimnasia: "Spero che arrivino rinforzi promessi"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Diego Maradona è tornato alla conduzione tecnica di Gimnasia di La Plata appena 48 ore dopo aver annunciato le sue dimissioni dopo l'addio del presidente del club, Gabriel Pellegrino. "Sono molto felice di dire che sono ancora il direttore tecnico del Gimnasia. Voglio ringraziare i tifosi ed i giocatori, perché tra tutti noi abbiamo finalmente raggiunto l'unità", ha scritto Maradona sul suo account Instagram. "Spero che rispettino i rinforzi che mi hanno promesso. Grazie per i messaggi di sostegno e la la mobilitazione di ieri". Dopo l'annuncio delle dimissioni di Maradona i tifosi del Gimnasia hanno protestato davanti alla sede del club chiedendo il dietrofront dell'ex pibe de oro. "Avendo ottenuto le rassicurazioni richieste, Maradona continuerà - ha detto il suo consulente legale, Matias Morla - È commosso dall'amore sia dei tifosi sia della squadra e questo è stato fondamentale". Maradona è allenatore del Gimnasia - che è in lotta per non retrocedere - da otto partite ed ha collezionato tre vittorie e cinque sconfitte e domenica ospiterà l'Arsenal di Sarandi nella 14/a giornata della Super League argentina. (ANSA).