UFFICIALE - Ghoulam lascia Villa Stuart: comincia la riabilitazione in domicilio

Faouzi Ghoulam ad inizio settimana è stato operato a Villa Stuart per la frattura del legamento crociato con interessamento del menisco. E nelle ultime ore, come reso noto dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale, ha lasciato la clinima per tornare a Napoli, a casa sua, per cominciare la riabilitazione. "Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo", si legge sul sito web.