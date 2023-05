UFFICIALE - I convocati di Spalletti: Ndombele recuperato, out Mario Rui e Politano!

Diverse defezioni per il Napoli: non ci saranno Mario Rui, Politano e Lozano, oltre allo squalificato Elmas. Di seguito l'elenco completo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Bologna. Diverse defezioni per il Napoli: non ci saranno Mario Rui, Politano e Lozano, oltre allo squalificato Elmas. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Gollini, Marfella, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone