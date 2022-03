UFFICIALE - I convocati per l'Udinese: out Ounas, rientrano Malcuit e Tuanzebe

Diramati i convocati del Napoli per la sfida di quest'oggi contro l'Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Diramati i convocati del Napoli per la sfida di quest'oggi contro l'Udinese. Out Petagna, Meret e Ounas che ha rimediato un problema muscolare. Rientrano in lista invece Malcuit e Tuanzebe che hanno recuperato dall'infortunio.

I convocati azzurri: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.