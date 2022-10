UFFICIALE - Il caso-disabili al Maradona arriva in Comune: la SSCN non è ritenuta colpevole

Il consigliere comunale di Napoli, Giorgio Longobardi, porta in Comune il caso legato ai ragazzi diversamente abili e i problemi riscontrati al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il consigliere comunale di Napoli, Giorgio Longobardi, porta in Comune il caso legato ai ragazzi diversamente abili e i problemi riscontrati al Maradona. Il politico di Fratelli d'Italia ha denunciato al sindaco Gaetano Manfredi la cosa. Non viene fatto però nessun accenno alla SSC Napoli, che pertanto non è ritenuta responsabile. A riportarlo è Luca Cerchione di 1 Station Radio su Twitter.