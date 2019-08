UFFICIALE - Italia Under 20, i convocati per l'8 nazioni: c'è il napoletano Gaetano

Dopo il quarto posto raggiunto lo scorso giugno in Polonia nel Mondiale di categoria, riprende il cammino della Nazionale Under 20, che giovedì 5 settembre (ore 17) farà il suo esordio nel Torneo ‘8 Nazioni’ proprio contro la Polonia allo Stadio Comunale di Caldiero Terme per poi affrontare lunedì 9 settembre (ore 16) la Repubblica Ceca a Prestice. Il Torneo, giunto alla sua terza edizione (dopo la formula a quattro squadre), vede la partecipazione insieme all’Italia di Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo e Svizzera.

La partita contro i polacchi segnerà l’esordio sulla panchina della Nazionale Under 20 di Daniele Franceschini: il neo tecnico ha preso il posto di Paolo Nicolato, promosso all’Under 21, che contro i padroni di casa della Polonia ottenne il passaggio ai Quarti di finale della rassegna iridata grazie al ‘cucchiaio’ eseguito dagli undici metri da Andrea Pinamonti.

Sono 22 i giocatori convocati da Franceschini, che non nasconde la propria emozione: “C’è tanto entusiasmo per questa nuova esperienza, non tanto a livello personale quanto per il lavoro di equipe che continuerò a fare nel Club Italia”. Un’avventura iniziata quattro anni fa da secondo nella Nazionale Under 17 guidata da Emiliano Bigica; per due anni ha allenato la Nazionale Under 18, scalando la filiera delle Nazionali giovanili fino ad arrivare all’Under 20: “L’obiettivo – afferma il tecnico – è quello di far bene in campo, ma soprattutto accrescere l’esperienza internazionale dei ragazzi, sia tecnica che di mentalità, per cercare di dare nuova linfa alla Nazionale maggiore e alla Under 21”.

Tra i convocati spiccano due novità rappresentate dai difensori Alessandro Fiordaliso e Alessandro Minelli, rispettivamente in forza al Venezia e al Parma. La squadra inizierà il raduno a Padova domenica 1° settembre e, dopo il match contro la Polonia, partirà venerdì 6 settembre alla volta della Repubblica Ceca per affrontare i padroni di casa.

L’elenco dei convocati

Portieri: Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese);

Difensori: Gabriele Ferrarini (Pistoiese), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Gabriele Corbo (Bologna), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Minelli (Parma), Mattia Pitzalis (Olbia), Gianluca Frabotta (Juventus);

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Lorenzo Gavioli (Venezia), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Tommaso Pobega (Padova);

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Gaetano (Napoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Christian Capone (Perugia), Emanuel Vignato (Chievo Verona).

Staff – Allenatore: Daniele Franceschini; Capo Delegazione: Filippo Corti; Vice allenatore: Elvis Abbruscato; Segretari: Fabio Ferappi e Alessandro Lulli; Preparatore dei Portieri, Antonio Chimenti; Preparatore Atletico: Luca Coppari; Match Analyst: Riccardo Manno; Medici: Emanuele Fabrizi e Lorenzo Ticca; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapista: Andrea Cantera.

Il calendario delle gare dell’Italia nel Torneo 8 Nazioni

5 settembre: Italia-Polonia

9 settembre: Repubblica Ceca-Italia

10 ottobre: Italia-Inghilterra

15 ottobre: Portogallo-Italia

18 novembre: Italia-Svizzera

27 marzo: Germania-Italia

31 marzo: Italia-Olanda