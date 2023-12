UFFICIALE - Juve-Napoli, scelto l'arbitro: c'è Orsato con Di Paolo al Var

Juventus-Napoli di venerdì sarà una gara ricca di tensione, in virtù degli ultimi episodi in Napoli-Inter che hanno generato molte discussioni

Juventus-Napoli di venerdì sarà una gara ricca di tensione, in virtù degli ultimi episodi in Napoli-Inter che hanno generato molte discussioni per le decisioni di Massa e di Marini al Var. L'Aia ha così scelto di affidare la direzione arbitrale della sfida che si giocherà venerdì alle 20.45 allo Stadium a Daniele Orsato. Per il Var invece è stato designato Di Paolo.

Questa la sestina completa di Juventus-Napoli

ORSATO

PERETTI – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI