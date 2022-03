UFFICIALE - La Nigeria richiama Osimhen per il playoff col Ghana per il Qatar

Nell'elenco figurano anche Osimhen (il grande assente in Coppa d'Africa) e Ola Aina.

TuttoNapoli.net

Augustine Eguavoen, CT della Nigeria, ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida (25-29 marzo) dei playoff per il Mondiale in Qatar contro il Ghana. Nell'elenco figurano anche Osimhen (il grande assente in Coppa d'Africa) e Ola Aina.

Portieri: Francis Uzoho (AC Omonia), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)

Difensori: Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion), Kenneth Omeruo (CD Leganes), Leon Balogun (Glasgow Rangers), William Ekong (Watford), Olaoluwa Aina (Torino), Calvin Bassey (Glasgow Rangers), Abdullahi Shehu (AC Omonia), Zaidu Sanusi (FC Porto)

Centrocampisti: Frank Onyeka (Brentford), Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Watford FC), Akinkunmi Amoo (FC Copenhagen)

Attaccanti: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk), Samuel Chukwueze (Villarreal FC), Victor Osimhen (Napoli FC), Moses Simon (FC Nantes), Sadiq Umar (UD Almeria), Odion Jude Ighalo (Al-Hilal FC), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Emmanuel Dennis (Watford FC), Ademola Lookman (Leicester City)

Riserve: Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC), Jamilu Collins (SC Padeborn 07), Chidera Ejuke (CSKA Mosca), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Paul Onuachu (KRC Genk), Peter Olayinka (SK Slavia Praga), Ogenyi Onazi ( Al-Adalah FC)