UFFICIALE - Lecce-Napoli, arbitra il debuttante Piccinini: Pasqua al VAR, la sestina completa

Marco Piccinini, direttore di gara della sezione di Forlì, da quest'estate promosso al Can della Serie A, sarà l'arbitro di Lecce-Napoli, match valevole per la quarta giornata di Serie A. Il fischietto di Forlì è dunque alla prima stagione in A, anche se quand'era in B era stato promosso per dirigere alcune partite (sei in totale in carriera in A). Insieme a lui ci sarà Fabrizio Pasqua al VAR, con Galetto e Baccini a fare da assistenti e Baroni da quarto uomo. Cecconi sarà l'aiuto VAR. Di seguito la sestina completa.

PICCININI

GALETTO – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: CECCONI