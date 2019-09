UFFICIALE - Lega, lista Napoli per il campionato: c'è spazio anche per Tonelli e Ciciretti

Con la chiusura del mercato, oltre alla lista Champions (clicca qui) il Napoli ha aggiornato anche la lista dei 25 per quanto riguarda la serie A. L'elenco prevedere più giocatori rispetto all'Uefa perché Elmas e Meret per le norme federali sono da considerarsi Under (oltre a 17 giocatori over 22, 4 formati nel club, 4 formati in Italia). Nell'ultimo aggiornamento è stato inserito Llorente (col numero 9) ma oltre a Tonelli ha trovato spazio anche Ciciretti, che il Napoli non è riuscito a piazzare in B nelle ultime ore di mercato.

Lista Over 22

Ospina

Karnezis

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic

Koulibaly

Ghoulam​​​​​​​

Manolas

Tonelli​​​​​​​

Allan

Fabian​​​​​​​

Younes

Callejon

Llorente

Lozano​​​​​​​

Mertens

Ciciretti

Milik

Over 22 formati in Italia

Di Lorenzo​​​​​​​

Hysaj

Zielinski

Tonelli



Over 22 formati nel club

Luperto

Insigne

Under 22

Meret

Elmas

Gaetano