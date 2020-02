UFFICIALE - Napoli-Barcellona, match del San Paolo in chiaro su Canale 5

C'è attesa per i prossimi ottavi di finale di Champions League, evento dal grande richiamo mediatico anche per le emittenti televisive. In Italia è Sky a detenere i diritti per intero della competizione, mentre a Mediaset sono concessi alcuni match in chiaro, e tra questi rientrerà anche il Napoli. Come riportato dalla concessionaria Publitalia 80, il match del San Paolo Napoli-Barcellona sarà trasmesso in chiaro (ed ovviamente gratis) su Canale 5. In totale saranno quattro le partite che Mediaset trasmetterà:

martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool;

martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona;

martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta;

martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione.