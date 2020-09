UFFICIALE - Napoli-Genoa, arbitra Sacchi! Al VAR c'è La Penna, penalizzò gli azzurri col Milan

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Per quanto riguarda il Napoli, che domenica alle 15 affronterà il Genoa al San Paolo, è stato scelto il giovane Juan Luca Sacchi, 35 anni, alla prima presenza con gli azzurri. Al VAR c'è il più esperto La Penna, con Giallatini come aiuto. Di seguito la sestina completa.

NAPOLI-GENOA: Sacchi

Lo Cicero – Rossi C.

IV: Fourneau

VAR: La Penna

AVAR: Giallatini