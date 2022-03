UFFICIALE - Perù, denunciato l'arbitro della gara persa contro l'Uruguay: il comunicato

L'Uruguay si è qualificato per i prossimi Mondiali in Qatar, ma in Sud America impazzano le polemiche.

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

L'Uruguay si è qualificato per i prossimi Mondiali in Qatar, ma in Sud America impazzano le polemiche per le modalità con cui la Celeste ha ottenuto la qualificazione. L'Uruguay era in vantaggio per 1-0 sul Perù al 94', quando il peruviano Trauco fa partire un tiro-cross dalla trequarti, il portiere uruguaiano, Rochet blocca il pallone, ma non si sa se lo fa prima che abbia completamente attraversato la linea di porta. Ricordiamo che la Goal Line Technology è inesistente in queste gare di qualificazione, ma nonostante la presenza del VAR, l'arbitro non ha effettuato una On Field Review per assegnare la rete al Perù. Ciò ha scatenato l'ira del Perù, che, persa la possibilità di accedere direttamente alla fase a gironi, ha denunciato, attraverso la propria federazione, l'arbitro dell'incontro: il brasiliano Anderson Daronco.

Questo il comunicato ufficiale: "La FPF fa sapere che venerdì è stata sporta denuncia nei confronti dell'arbitro Anderson Daronco alla Fifa per i fatti ormai noti. La FPF aspetta una pronta risposta dalla Fifa attraverso un regolare svolgimento delle procedure".