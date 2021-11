UFFICIALE - Sassuolo-Napoli, alle 15 parte la vendita del settore ospiti: prezzi e dettagli

Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Sassuolo-Napoli, 15esima giornata di Serie A in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45 al Mapei Stadium. La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

I residenti nella regione Campania potranno acquistare, solo se sono in possesso di fidelity card “ S.S.C. Napoli” ed esclusivamente nel settore ospiti.

• Prezzo Tagliando: € 40.00 compresi i diritti di prevendita

• Modalità di vendita: circuito VIVATICKET

• Apertura Vendita Tribuna Nord: mercoledì 24 novembre, ore 15.00

• Chiusura Vendita: martedì 30 novembre 2021 alle ore 19.00

• Capienza Settore: posti 3.000 denominato “Tribuna Nord”

Il biglietto acquistato non sarà cedibile e non saranno attive promozioni .

Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario essere in possesso del biglietto, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del green pass. Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), le richieste dovranno pervenire entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, al seguente indirizzo mail: segreteria@sassuolocalcio.it

Regolamento d’Uso: https://www.sassuolocalcio.it/wp-content/uploads/files/Regolamento-duso-del-MAPEI-STADIUM.pdf