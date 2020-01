UFFICIALE - Si fa male anche Younes: trauma contusivo durante l'allenamento

Ai già tanti infortunati si aggiunge anche Amin Younes. L'esterno tedesco, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio e con Gattuso in panchina non ha mai giocato, ha subito un infortunio nella seduta pomeridiana di oggi e non farà parte dei calciatori chiamati a battere la Lazio domani al San Paolo, nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco la comunicazione della SSC Napoli tramite il sito ufficiale: "Younes ha subìto un trauma contusivo durante l'allenamento e non sarà del match".