UFFICIALE - Test fisici per Mertens e Lozano: personalizzato per altri 4 azzurri

Attraverso il report dell'allenamento pomeridiano a Castel di Sangro diffuso poco fa dal club azzurro, arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori azzurri. Infatti, Petagna ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Ghoulam, Zedadka e Palmiero personalizzato in campo. Machach e Contini lavoro in palestra. Mertens e Lozano, che hanno raggiunto oggi il ritiro, hanno svolto test fisici e lavoro personalizzato in campo.