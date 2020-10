UFFICIALE - Tutti negativi i tamponi di questa mattina: la nota della SSC Napoli

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra". Lo ha fatto sapere il Napoli attraverso i social. Si tratta dell'ennesimo giro di test con esito negativo per tutti i calciatori. Ovviamente questi risultati non riguardano Zielinski ed Elmas che sono in isolamento nei rispettivi domicili.

