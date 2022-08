UFFICIALE - Verona, i convocati di Cioffi per il Napoli: out Ceccherini, Veloso e Doig

Sono ufficiali i convocati di Gabriele Cioffi per Hellas Verona-Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali i convocati di Gabriele Cioffi per Hellas Verona-Napoli. Il tecnico del Verona ha convocato 22 calciatori per il match valido per la 1ª giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domani, lunedì 15 agosto alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'. Assenti: Ceccherini, Veloso (squalificati) e Doig, oltre a Simeone in procinto di essere ufficializzato dal Napoli.

I convocati gialloblù:

1 Montipò

2 Amione

5 Faraoni

7 Barak

8 Lazovic

9 Henry

11 Lasagna

14 Ilic

16 Chiesa

18 Hongla

19 Djuric

20 Piccoli

21 Günter

22 Berardi

23 Magnani

24 Terracciano

27 Dawidowicz

42 Coppola

45 Retsos

61 Tameze

72 Cortinovis

77 Sulemana