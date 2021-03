UFFICIALE - Vittoria “solo” post mortem per Maradona contro il Fisco: cade richiesta di 40mln

E' stata diramata in mattinata l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato Diego Armando Maradona innocente (ma solo post-mortem) in merito alla questione legata ai presunti debiti con il Fisco. Secondo la sentenza, il Pibe de Oro non è mai stato debitore per 40 milioni del Fisco italiano e avrà, tra l’altro, diritto all'estensione del condono effettuato dal Calcio Napoli nelle more di un’altra impugnazione del fisco di una sentenza favorevole alla società azzurra (sul punto anche il tribunale penale aveva archiviato e assolto Maradona da ogni ipotesi di evasione fiscale), come sostituto d'imposta, una ventina di anni fa.