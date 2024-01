Ultime da Riyad: Ngonge subito in gruppo, Traore a parte. Presente ADL

Allenamento in corso per il Napoli in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma domani sera

Allenamento in corso per il Napoli in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma domani sera. In gruppo il nuovo acquisto Ngonge e Cajuste, a parte invece l'altro nuovo acquisto Traore (oggi Mazzarri ha detto che ha bisogno di fare un po' di preparazione) oltre all'infortunato Olivera. Presente anche De Laurentiis che ha rilasciato un'intervista a un media arabo.