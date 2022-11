Ultime di formazione Sky - Tornano Ostigard e Mario Rui, Raspadori in vantaggio su Elmas

Dopo il successo in rimonta contro l’Atalanta, torna domani in campo il Napoli contro l’Empoli nell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato.

Dopo il successo in rimonta contro l’Atalanta, torna domani in campo il Napoli contro l’Empoli nell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato. Luciano Spalletti confermerà il classico 4-3-3. Secondo quanto riferito da Sky Sport, tra i pali ci sarà Alex Meret. La linea difensiva, invece, sarà guidata da Kim Min-jae che sarà affiancato da Ostigard. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare a Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui.

In mezzo al campo confermati Lobotka e Anguissa, mentre Ndombele è in vantaggio su Zielinski che non è al meglio. In attacco, infine, Spalletti dovrebbe affidarsi all'inamovibile Osimhen e al suo fianco dovrebbero esserci Politano e Raspadori. L'ex Sassuolo, in ballottaggio per una maglia da titolare con Elif Elmas, dovrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia che anche oggi non si è allenato e non ci sarà contro l’Empoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.