Ultimo test invernale: Spalletti ritrova i nazionali e quasi tutti gli infortunati

La squadra di Luciano Spalletti sfida il Lille a Fuorigrotta e dovrebbe presentarsi con le gambe un po' meno imballate rispetto alla sfida col Villarreal

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Quattordici giorni alla sfida di San Siro e quest'oggi al Maradona è in programma l'ultimo test invernale. La squadra di Luciano Spalletti sfida il Lille a Fuorigrotta e dovrebbe presentarsi con le gambe un po' meno imballate rispetto alla sfida col Villarreal che era molto più avanti nella preparazione (ieri è già sceso in campo in Coppa del Re). Luciano Spalletti dovrebbe contare sullo stesso gruppo che ha sfidato gli spagnoli anche se negli ultimi giorni ci sono stati tanti rientri tra nazionali e infortunati (restano out probabilmente soltanto Demme e Sirigu).

Ieri s'è aggiunto anche Zielinski

Prima i tre eliminati ai gironi, Lozano, Anguissa ed Olivera, poi ieri è toccato al polacco far ritorno a Castel Volturno per riprendere la preparazione. All'appello dunque manca soltanto Kim che però già nelle prossime ore dovrebbe far ritorno in città. Neanche per i tre giunti con qualche giorno d'anticipo però ci saranno ovviamente minuti contro il Lille: la strada per riprendere la condizione è ancora lunga e delicata (soprattutto in questi primi giorni).

Rientra (finalmente) Rrahmani

La tabella personalizzata del centrale difensivo è giunta al termine. L'ex Verona è fuori dal match di Cremona del 9 ottobre e sin dal ritiro di Antalya ha proseguito il lavoro a parte, senza prendersi particolari rischi, e solo negli ultimi due giorni ha accelerato per completare il suo percorso: ieri in particolare è rientrato in gruppo svolgendo quasi tutta la seduta con i compagni ma chiaramente non prenderà parte all'amichevole