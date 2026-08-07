Il Napoli omaggia Maradona anche sul kit d'allenamento: la scelta del club

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Il Napoli ha inserito sulle divise da allenamento un richiamo a Maradona. Anche il font scelto per il numero rimanda all'Argentina di USA '94.

Un nuovo omaggio a Diego Armando Maradona accompagna il Napoli nella stagione 2026-2027. Sulle nuove divise da allenamento della squadra azzurra, dalle canotte ai k-way, è infatti comparso il mitico numero 10. Una scelta che riguarda tutti i calciatori, portieri compresi, e che assume un significato ancora più particolare nell'anno del Centenario del club.

L'omaggio a Maradona

A soffermarsi sulla novità è l'edizione odierna de Il Mattino: "Una scelta particolare in un anno che non è come gli altri. Ma una scelta anche coraggiosa e che ha trovato terreno fertile fin qui, certificando l'ottima volontà del reparto marketing di unire sempre più la tradizione napoletana con le voglie dei tifosi di oggi, proiettati al futuro". Non è soltanto la presenza del 10 a richiamare Maradona. Anche il font utilizzato è stato studiato appositamente e ricorda quello indossato dalla Nazionale argentina ai Mondiali di USA '94: stile e contorni del numero riportano così immediatamente alla memoria l'Albiceleste e il suo indimenticabile capitano.