Un altro bomber si tira fuori dal mercato: Sesko rinnova con il Lipsia

Benjamin Sesko resta al Lipsia. Il suo nome era stato accostato a diversi club, anche italiani, ma il bomber si toglie dal mercato. Lo annuncia Fabrizio Romano sui social. Il giornalista annuncia che il giocatore rinnoverà col Lipsia con uno stipendio più alto. Dunque per lui almeno un'altra stagione in Bundesliga.

🚨🇸🇮 EXCLUSIVE: Benjamin Šeško has decided to STAY at RB Leipzig and sign new contract on improved terms!



Decision made for talented striker, similar to what Haaland decided back in the days at BVB.



❗️ Šeško will stay at Leipzig with a new gentlemen agreement for future exit. pic.twitter.com/tJcR0KdfYs