Un altro rinnovo può diventare 'spinoso' dopo quello di Insigne

Sono i giorni del rinnovo (in bilico) di Lorenzo Insigne, ma c'è un altro calciatore del quale molto presto si tornerà a parlare in chiave futuro: Alex Meret. Il portiere del Napoli, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e dunque la prossima estate, come accaduto nell'ultima per il capitano, si parlerà di rinnovo, le parti cercheranno di trovare un'intesa. Ma, per Meret, la questione è più complessa: il giocatore, a Napoli da tre anni, non ha mai goduto della stima dei suoi allenatori, non si sente un titolare fisso e questo potrebbe incidere sulla scelta definitiva. A questo punto, potrebbe anche spuntare l'ipotesi dell'addio. Ma è presto oggi per parlarne. Molto dipenderà da come andrà questa stagione e da quanto giocherà Meret.